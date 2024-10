Gli Agenti della Squadra Volante di Cagliari hanno arrestato Sandro Esu, di 57 anni, e proceduto al fermo di Fabrizio Masala, 31enne, per il reato di rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 19.40 di ieri quando un equipaggio della Squadra Volante è stato fermato da un passante che ha segnalato un furto avvenuto in un negozio di abbigliamento in via Garibaldi.

Contattato un dipendente, lo stesso ha riferito agli Agenti di aver inseguito i ladri che avevano asportato dal negozio due maglioni e ha raccontato, inoltre, di aver avuto una colluttazione con uno di loro.

Il commesso ha detto anche di essere stato colpito alcune volte con uno strumento da taglio.

Le descrizioni dei due malviventi hanno permesso così alla Polizia di identificare Sandro Esu, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, e Fabrizio Masala, anche lui pluripregiudicato.

Il dipendente dell’esercizio commerciale è stato medicato per ferite da taglio al capo, al volto e alla regione lombare.

Su disposizione del P.M. di turno Sandro Esu e Fabrizio Masala sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Uta.