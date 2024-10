Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Cagliari – Sant’Avendrace hanno arrestato in flagranza di reato due giovani. Si tratta di Nazzareno Mallus, 23enne, e Alessia Massidda, di 18 anni, entrambi di Monserrato.

La coppia, secondo quanto riferito dai militari, intorno alle 19:30 di ieri, si è impossessata di alcuni capi d’abbigliamento del negozio “Vestis e Fralù”, per un valore di 225,70 euro: dopo averli privati del dispositivo antitaccheggio e occultati nella borsa in loro possesso, hanno oltrepassato la barriera casse senza pagare, ma sono stati prontamente bloccati dai Carabinieri, già allertati dal gestore. Quest’ultimo, infatti, aveva riconosciuto la coppia che nella stessa mattina si sarebbe impossessata, con le stesse modalità, di altri capi d’abbigliamento per un valore di 250 euro.

La giovane, destinataria della misura della permanenza domiciliare, inoltre verrà deferita anche per il reato di evasione, poiché allontanatasi arbitrariamente dal proprio luogo di detenzione. la refurtiva è stata recuperata e restituita alla parte proprietaria. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.