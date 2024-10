Due allevatori di Orune, Francesco Pala, di 37 anni, e Antonio Sanna, di 35, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volante con l'accusa di furto aggravato. I due, infatti, hanno rubato un autocarro, allestito per il trasporto bestiame, nel quartiere di Latte Dolce a Sassari.

Il veicolo è stato intercettato dalla pattuglia mentre cercava di allontanarsi dalla città.

Gli agenti hanno posizionato l'auto di traverso sulla carreggiata per tentare di ostruire il passaggio, ma l'autista del mezzo è riuscito a superare il blocco e a proseguire la sua fuga.

Gli allevatori hanno poi cercato, anche con un'andatura a zig zag, di impedire il sorpasso da parte della Volante. Dopo un inseguimento durato per circa un chilometro, gli agenti sono riusciti a bloccare i due. Durante la perquisizione gli arrestati sono stati trovati in possesso di un passamontagna, di alcuni arnesi per lo scasso e di un paio di guanti. I due sono stati rinchiusi in camera di sicurezza in attesa del procedimento di convalida del fermo.