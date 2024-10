La scorsa notte gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Cagliari hanno arrestato tre persone, Piero e Pierluigi Porrà e Efisio Podda, accusati del reato di furto aggravato di autovettura in concorso fra loro.

Intorno all’1.20 in via Cavaro, gli agenti della Squadra Volante, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura Fiat Uno con quattro persone a bordo che transitava in direzione di via Todde.

I poliziotti hanno da subito riconosciuto il conducente dell’auto, Pierluigi Porrà, noto pregiudicato, peraltro privo di patente in quanto mai conseguita. Gli agenti hanno raggiunto l’autovettura in via San Benedetto, ma il conducente, per sottrarsi al controllo ha accelerato andando a scontrarsi violentemente con un’auto in sosta.

I quattro sono usciti rapidamente dall’abitacolo dell’auto proseguendo la fuga a piedi: Pierluigi Porrà verso via Satta, dove è stato raggiunto da un operatore della Squadra Volante mentre altri due soggetti Piero Porrà e Efisio Podda sono stati raggiunti e bloccati da un equipaggio della Guardia di Finanza, sopraggiunto in ausilio dopo aver assistito alla fase finale dell’inseguimento della Volante. Il quarto è riuscito a far perdere le proprie tracce.

L’auto risultava forzata nel blocco accensione con uno spadino e a bordo sono stati rinvenuti un piede di porco della lunghezza di cm. 50, un fucile subacqueo munito di fiocina.

L’autovettura, da accertamenti effettuati è risultata rubata poco prima.

Come disposto dal Pubblico Ministero sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del processo.