Gli agenti della Squadra Mobile di Sassari questa mattina hanno arrestato due persone individuate come autori del furto di un suv e del successivo utilizzo fraudolento delle carte di credito che si trovavano all’interno del mezzo.

I due rapinatori sono stati filmati da una telecamera di videosorveglianza installata in un esercizio commerciale che si trova nei pressi del punto in cui la macchina era parcheggiata.

Dall’attenta osservazione delle immagini, gli investigatori sono riusciti a identificare Lorenzo Fiori, 19enne, e Gianluca Fadda, 40enne, entrambi sassaresi.

I due, all’interno dell’auto, avevano trovato alcune carte di credito, oltre a un documento di identità del proprietario.

Approfittando della disponibilità dei titoli di credito e dei documenti del titolare, i malviventi hanno effettuato una serie di acquisti in diversi esercizi commerciali cittadini per un ammontare di alcune migliaia di euro.

I due autori del reato sono stati ulteriormente filmati dalle telecamere installate nei diversi esercizi commerciali presi di mira, che hanno immortalato in modo chiarissimo i loro volti.

Gli agenti della Squadra Mobile, anche grazie alla collaborazione degli esercenti truffati, sono riusciti a identificare altre due persone che non hanno preso parte al furto del veicolo, ma hanno fornito il loro aiuto ai due ladri nel tentativo di compiere ulteriori utilizzi fraudolenti delle carte di credito. Si tratta di Cristian Fadda, 38enne sassarese e A.S. originario di Nola ma residente a Sassari, rispettivamente sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora.

Fiori e Fadda, resisi conto della facile possibilità di guadagno, non hanno avuto alcuna esitazione a sostituirsi al titolare delle carte di credito esibendo anche il suo documento di identità e apponendo falsamente la sua firma per poter concludere le transazioni di volta in volta richieste.

In particolare, gli autori del furto hanno cercato di massimizzare i guadagni acquistando una ingente quantità di “gratta e vinci” dei quali non hanno però potuto approfittare grazie al tempestivo intervento degli agenti.

Inoltre, i due, coadiuvati anche dagli altri due complici, hanno cercato di fare rifornimenti di carburante per alcuni veicoli di amici e conoscenti appositamente contattati, oltre ad aver acquistato varie stecche di sigarette.