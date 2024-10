Nella giornata di ieri la polizia di Nuoro ha denunciato due giovani nuoresi di 17 e 21 anni responsabili del reato di ricettazione.

In particolare gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Nuoro, appresa la notizia del furto di un ingente quantitativo di generi alimentari dalla locale sede della Croce Rossa di via Collodi, hanno subito visionato le immagini riprese dai diversi sistemi di videosorveglianza presenti in prossimità dello stabile alla ricerca dei responsabili.

Il deprecabile gesto sarebbe avvenuto nella notte fra il 4 e il 5 dicembre quando, forzando la porta di ingresso del locale, i malviventi hanno rubato almeno 50 bottiglie di olio di oliva, decine di scatolette di tonno, di caffè, di carne in scatola ed altro, il tutto destinato alle mense natalizie dei poveri della città.

L'esame delle immagini ha consentito l’identificazione degli autori del furto che, nel corso di quella stessa notte, erano stati fermati e identificati dalla squadra volanti in un ordinario servizio di controllo. Gli agenti, infatti, hanno subito riconosciuto nei controllati i giovani ripresi dalle telecamere di sorveglianza.

Immediata la perquisizione domiciliare a carico dei due giovani, conclusasi con il recupero di gran parte della refurtiva che, questa mattina, è stata riconsegnata al personale della Croce Rossa.

Per la parte mancante, gli agenti procederanno all’acquisto dei generi alimentari da donare all’ente, in modo da colmare l’ammanco derivato dal furto e non recuperato.