Nel corso del pomeriggio di ieri a Nuxis i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una breve indagine hanno denunciato alla Procura, per furto aggravato in concorso, due ultracinquantenni entrambi del luogo, disoccupati, noti per vicende pregresse.

Le indagini condotte dai militari avrebbero consentito di identificare negli stessi gli autori materiali del furto di circa 700 kg di uva, compiuto il 17 settembre scorso in località “Tattinu de Basciu” di proprietà di una 85enne pensionata del luogo.

Non era la prima volta che ignoti sottraevano uva da quella vigna, approfittando dell’età della vittima. L’indagine è stata svolta in maniera tradizionale, partendo dai sospetti della signora e ascoltando alcune persone in grado di riferire notizie utili.

I carabinieri avrebbero infine scoperto dove quell’uva fosse stata venduta da persone che, non essendo proprietarie di vigna, per gli inquirenti non potevano che essere gli autori del furto.