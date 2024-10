Nel primo pomeriggio di ieri, i carabinieri di Cagliari hanno arrestato ad Assemini due uomini di nazionalità rumena, Costica Andromache, aiuto cuoco 30enne, e Marius Miron, 29enne manovale, per furto aggravato.

I due sono stati sorpresi dai militari all’interno della fabbrica “Imballi & Capsule S.R.L” intenti a rubare vari materiali per infissi, un climatizzatore e circa 60 kg di cavi elettrici in rame, per un valore totale che si aggira intorno ai 5 mila euro.

Il tutto è stato sequestrato e per il 30enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre il suo complice è stato trattenuto nel carcere di Villanova in attesa dell’udienza.