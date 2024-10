Ha rotto le confezioni di diverse lame per utensili di falegnameria e le ha nascoste addosso, convinto di non essere visto, ma le sue mosse non sono sfuggite agli addetti alla sicurezza che lo hanno bloccato all'uscita del Bricoman recuperando la merce sottratta.



È accaduto al centro bricolage di Elmas, un 38enne non italiano è stato denunciato dai Carabinieri chiamati dalla direzione, dopo che i vigilantes della Tiger hanno bloccato il ladruncolo una volta superate le barre delle casse. Nelle tasche dell'uomo son saltate fuori 16 lame da falegnameria del valore di un centinaio di euro, restituite al direttore del Bricoman.