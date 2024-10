Sabato scorso, 19 novembre, i poliziotti del gruppo “Falchi” della Sezione “criminalità diffusa” della Squadra Mobile hanno arrestato un 43enne cagliaritano, Pierluigi Porrà, pregiudicato, per il reato di furto aggravato in concorso.

Intorno alle 19.00, in via Pacinotti, gli agenti hanno notato e seguito due persone senza casco in sella a uno scooter.

Alla vista della polizia, i due, dopo un breve inseguimento, hanno abbandonato in via Capula il mezzo e si sono dati alla fuga: uno dei due però, il 43enne, è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Il complice, invece, è riuscito nell’intento.

Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti è emerso che lo scooter era appena stato rubato in via Paoli, dove era parcheggiato.

I due hanno rotto il bloccasterzo, manomesso dei fili di accensione e forzato la serratura del vano porta oggetti.