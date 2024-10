Ieri sera, intorno alle 22:30, i carabinieri della stazione di Sarroch, hanno arrestato a Capoterra, per furto in flagranza, Antonello Lucchesu, 43enne disoccupato del posto.

I militari lo hanno fermato in via Cavour in sella a una moto Suzuki 650, rubato poco prima a casa di un 43enne. Lucchesu non avrebbe agito da solo.