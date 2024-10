Nella serata di ieri, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato in flagranza di reato di furto aggravato, un noto cagliaritano pregiudicato, classe 1978. Il soggetto, ben noto alle forze dell’ordine, si era introdotto all’interno della Coin di via Dante e, dopo aver fatto un giro di ispezione all’interno dell’attività commerciale ed essendo sicuro di non aver destato alcun sospetto, si impossessava di una confezione di un noto profumo fortemente reclamizzato del valore di circa 100 euro, poi ha nascosto la refurtiva all’interno dei propri indumenti e, sicuro di non essere stato visto, superava le casse non pagando il relativo prezzo.

I militari operanti però, impiegati nel corso il pomeriggio in un servizio di pattuglia per le vie principali del centro città, transitavano in quel momento nei pressi dell’esercizio commerciale dove notavano il comportamento sospetto del soggetto che, lasciato il negozio si allontanava per le vie limitrofe inseguito dal personale addetto alla sicurezza. Intervenuti immediatamente quindi Carabinieri si sono dati all’inseguimento del ladro che veniva dopo pochi minuti bloccato, ammanettato e tradotto presso gli uffici del comando provinciale dei carabinieri poiché dichiarato in arresto. Detenuto in camera di sicurezza nella stazione di Cagliari Villanova, nel corso della mattinata odierna sarà sottoposto al rito direttissimo.