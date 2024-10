Nella tarda serata di ieri a Cagliari un pick-up in fuga dalla polizia ha concluso la propria corsa andando a sbattere contro un muretto. Alcuni incidenti avvenuti per via dell'inseguimento nel quartiere Sant'Elia hanno causato tre feriti lievi.

L'episodio poteva addirittura finire tragicamente: dietro il muro contro il quale il fuoristrada Mitsubishi è andato a infrangersi c'era una bimba di tre anni che giocava: è rimasta illesa, ma ha rischiato seriamente che le crollasse addosso.

L'inseguimento - sarebbe stato sparato anche un colpo di pistola in aria per intimare l'alt - si è concluso con l'arresto del protagonista della fuga, un 35enne. Le immagini, riprese da un telefonino, ieri notte hanno fatto il giro dei social.

Si vede il pick-up sfrecciare tra i palazzoni e il campo di calcio inseguito da due auto della Polizia. Una terza vettura cerca di sbarrare la strada al mezzo, ma il giovane al volante ha sterzato di colpo facendo finire la sua vettura addosso a un'auto che a sua volta colpisce un altro veicolo e un furgoncino.

E' in questa circostanza che tre persone a bordo della prima auto colpita sono rimaste leggermente ferite. La corsa però non è si è fermata lì, con la fuga che si è protratta sino all'impatto finale. Il mezzo era stato rubato a Samatzai.