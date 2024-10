Un paio di scarponi da lavoro dal costo di 120 euro. I.T., un 48enne di Villasor, ha pensato bene di portarseli via dal Bricoman di Elmas senza pagarli. Il ladruncolo è stato però notato dai vigilantes della Tiger, che hanno anche seguito le sue mosse dalle telecamere.

Una volta superate le barriere antitaccheggio alle casse, il 48enne però non ha pagato l’articolo e stava guadagnandosi la fuga: bloccato dagli addetti alla sicurezza e dai Carabinieri, per l’uomo è scattata una denuncia per furto.