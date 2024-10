E’ entrato nel negozio “Zara” di via Manno a Cagliari, si è impossessato di un paio di scarpe sportive da uomo del valore di 50 euro e, dopo averle occultate all’interno di una borsa, si è dato alla fuga facendo attivare il sistema antitaccheggio.

Nei guai è finito ieri pomeriggio Muhammed Hydara, 20enne disoccupato, pregiudicato, nato in Gambia ma residente a Cagliari, arrestato in flagranza di furto aggravato.

Il giovane è stato bloccato in via Roma dai militari e trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione di Cagliari-Villanova in attesa del rito direttissimo, previsto per oggi.