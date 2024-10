Tutta colpa di un selfie. La moda del momento è risultata fatale per un 35enne di Perdaxius, comune del Sulcis, che dopo aver rubato e ucciso un maiale ha voluto celebrare il momento con un autoscatto assieme alla preda.

Stefano Tocco, questo il nome dell'uomo, aveva tra l'altro l'obbligo di dimora nel suo Comune. Intercettato dai carabinieri di Narcao, Tocco ha confessato il furto di un maiale e tre conigli commesso ai danni di un'azienda agricola di Narcao la sera del 6 gennaio assieme ad alcuni complici.

L'uomo, arrestato, è stato processato per direttissima e condannato a otto mesi con la condizionale per essersi allontanato dal suo paese, per il furto, invece, verrà processato con rito ordinario.