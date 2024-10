La Polizia di Stato ha tratto in arresto Luciano Zoncheddu 50enne, pregiudicato, di Sestu per il reato di furto aggravato. Nella notte, intorno alle 2.30, è giunta una telefonata sulla linea 113 che segnalava, nella Via Crispi, un individuo che, dopo aver forzato il bauletto di uno scooter ed averne asportato un casco, si allontanava verso la via Sardegna.

Il centro operativo, dopo aver raccolto dettagliate informazioni somatiche e di abbigliamento, ha inviato immediatamente gli equipaggi della squadra Volante nella zona che, giunti all’altezza di via Sardegna angolo via Baylle, hanno notato un soggetto corrispondente alle caratteristiche diramate via radio, con ancora in mano il casco asportato.

Subito bloccato, è stato identificato per Luciano Zoncheddu e dalla verifiche sullo scooter è emerso che l’uomo aveva forzato lo sportello posteriore portaoggetti per poi asportarne il casco, inoltre è stato trovato in possesso di una maglietta da donna e di un paio di occhiali da sole, sempre da donna, dei quali non ha saputo fornire la provenienza. Nella mattinata odierna è previsto il processo con rito per direttissima.