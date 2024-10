I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, ieri sera, hanno arrestato per inosservanza obblighi e furto aggravato Mauro Bandiera, 33enne di Alghero ma residente a La Maddalena, già sottoposto a sorveglianza speciale.

L’uomo, a bordo di un auto appena rubata in un’officina, ha perso il controllo della guida e ha impattato contro muro e alcune auto in sosta in via Caio Duilio causando danni cospicui.

I Carabinieri della locale Stazione intervenivano prontamente e lo arrestavano, sincerandosi comunque delle condizioni di salute presso il locale Ospedale.