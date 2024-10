Nel pomeriggio di ieri, 9 settembre, la Polizia ha arrestato un 19enne cagliaritano pregiudicato, Sanna Franco, perché responsabile di furto aggravato di motoveicolo.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 16:00 quando è pervenuta una telefonata al Centro Operativo della Questura che segnalava un furto appena compiuto di un motoveicolo in via Sassari e che il ladro era intento a percorre il Viale Trieste spingendo lo scooter.

Il giovane, una volta notato gli agenti giunti sul posto ha lasciato cadere il motoveicolo cercando di fuggire.

Un secondo equipaggio della Squadra Volante ha raggiunto Sanna presso la sua abitazione dove è stato trovato e arrestato.

Il motoveicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Sanna è stato condotto negli uffici della Questura, dove al termine degli atti, su disposizione del P.M. di turno, è stato accompagnato presso la propria abitazione in detenzione domiciliare in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata odierna.