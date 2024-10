La Polizia nella mattinata di ieri, intorno alle ore 11.40 tramite la Sala Operativa, ha inviato una volante presso un’attività commerciale di Piazza Repubblica, dove è stato fermato un individuo che, sottratti dei prodotti e senza passare dalle casse, ha tentato di allontanarsi.

Gli Agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno contattato gli addetti alla sicurezza del negozio che, su indicazione della responsabile del punto vendita, poco prima hanno individuato un uomo che, riconosciuto quale responsabile di altri episodi analoghi, stava cercando di allontanarsi con una busta colma di oggetti non pagati.

Subito bloccato e controllato dagli operatori, l’uomo è stato trovato in possesso di una busta con all’interno 35 prodotti di bellezza vari per un valore totale di € 410 circa.

Pinna Massimiliano, 23 anni, pluripregiudicato, dopo il fotosegnalamento in quanto privo di documenti, è stato trovato in possesso di un paio di forbicine e di una tronchesina probabilmente utilizzate per asportare i dispositivi anti taccheggio del materiale sottratto.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato inviato agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.