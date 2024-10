Una donna di etnia rom di 31 anni, madre di 12 figli tutti minori, è stata denunciata per il furto ai danni di un’anziana ipovedente, a cui ha sfilato la pensione da 600 euro all’uscita dalle poste di via Brigata Sassari. Ad incastrarla le telecamere di videosorveglianza della zona che mostrano anche la complicità del figlio 15enne della donna rom, che faceva da palo.

La donna per coprire le sue reali intenzioni, sfruttava un altro suo figlio di appena due mesi, tenendolo in braccio e chiedendo l’elemosina. E’ così scattata la denuncia sia per il furto, sia per aver infranto l’obbligo di dimora ad Alghero, dove risiede. Per il figlio minorenne una segnalazione alla Procura dei minori, in più sono stati allertati i servizi sociali.

L'operazione è stata condotta dalla Polizia municipale di Sassari, e il comandante Gianni Serra ha illustrato i particolari ai giornalisti. Agli agenti l'anziana aveva raccontato di essere stata avvicinata da una ragazza che le aveva chiesto con insistenza l'elemosina e l'aveva seguita per alcuni metri.

La pensionata si è accorta del furto poco dopo, quando la ragazza rom si era già allontanata. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli agenti hanno verificato il racconto della vittima e sono risaliti alla presunta ladra.