Stamattina a Cagliari, i carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, al termine di un’attività investigativa scaturita dalla querela presentata a maggio scorso da una 77enne residente nel capoluogo in Viale Regina Margherita, pensionata, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato e continuato la nipote (figlia della sorella) 54enne, impiegata, incensurata.

La presunta ladra, secondo quanto riferiscono i militari dell'Arma, in un arco temporale che va dall’anno 2015 sino al mese di novembre 2019, recatasi in più occasioni per amicizia presso l’abitazione della denunciante, con ripetute azioni criminose, si sarebbe impossessata di vari monili in oro, parte dei quali venduti presso un Compro Oro (“Banco dell’Oro”) di Via Riva di Villasanta, a Pirri, nonché somme in denaro non quantificate.

I carabinieri sono giunti a tale conclusione a seguito di un lavoro certosino, avendo inviato le foto dei gioielli sottratti a moltissimi Compro oro della città. Uno di questi ha riconosciuto infine tutti gli oggetti e anche la persona che nel tempo glieli aveva venduti, tanto da far maturare nei militari la ragionevole certezza di aver individuato la responsabile delle sottrazioni.