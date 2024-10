Stamattina a Quartu Sant'Elena i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per furto aggravato un ventinovenne del luogo.

I militari erano intervenuti presso il supermercato Carrefour di viale Marconi, a seguito di una richiesta pervenuta al 112, in quanto la vigilanza interna del punto vendita avrebbe bloccato l'uomo all'uscita del supermercato mentre si trovava in possesso della refurtiva consistente in una console Nintendo Switch del valore di circa 330 euro non pagata alle casse.

L'oggetto sottratto sarebbe stato occultato sotto un giubbotto leggero ed è stato restituito immediatamente ai gestori del punto vendita. Il gironzolare anomalo dell’uomo sarebbe stato notato da una commessa che lo aveva segnalato agli addetti alla vigilanza.