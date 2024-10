Un romeno di 24 anni, dopo aver rubato un motorino, si è schiantato contro un albero in via Vittorio Veneto a Olbia e è finito in ospedale. Ha riportato un trauma facciale, anche se le sue condizioni non sarebbero gravi.

La scorsa notte, poco dopo le 2, il giovane si è impossessato di un casco e delle chiavi di proprietà di un cubano, trovate all'interno di un locale, ed è salito sullo scooter parcheggiato all'esterno. Ma la fuga è durata pochi metri, per cause in corso di accertamento il mezzo è finito contro un albero. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi del 118 ed è stato trasferito al San Giovanni Paolo II. Indagano i carabinieri di Olbia che hanno effettuato i rilievi.