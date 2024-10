Dopo aver forzato la saracinesca di una drogheria e impossessatosi dell’incasso, un uomo è stato bloccato in via La Nurra e arrestato dagli uomini della Polizia per furto aggravato. si è allontanato stava allontanando a bordo di una bicicletta.

Giuseppe De Gioannis, che si stava allontanando dalla zona in bicicletta, è stato trovato in possesso di un cassetto divisore di registratore di cassa contenente la somma di euro 257.68 in banconote di vario taglio e monete, un martello della lunghezza di 35cm, una torcia, una pinza e un paio di guanti in pelle, tutti occultati all’interno della borsa che portava a tracolla.

Gli Agenti hanno accertato che, all’interno dell’attività commerciale, che presentava la serranda sollevata e la vetrina sfondata, il registratore di cassa era stato aperto ed era privo del cassetto divisore.

All’interno dell’abitazione dell’uomo sono stati recuperati due grossi scalpelli, presumibilmente utilizzati nei giorni scorsi per compiere un furto analogo in una rivendita di tabacchi.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna nel corso del quale sono stati concessi i termini a difesa con obbligo di dimora dalle ore 22.00 alle ore 07.00.