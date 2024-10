Alle 13:40 circa di ieri, un equipaggio della Squadra Volante nel transitare in Via San Benedetto a Cagliari ha notato un giovane che veniva inseguito da alcuni cittadini.

Il giovane è stato raggiunto e bloccato dagli agenti che lo hanno trovato in possesso di 355 euro e tre cellulari rubati: un Apple “Iphone 6”, un Samsung “Galaxy S6”, un Efox “Smart-Ev”.

Questo modo è finito in manette per furto aggravato Tomas Faedda, 27enne, già indagato per ricettazione.

Durante il controllo da parte della Polizia è anche giunta la titolare di un negozio che ha riferito agli agenti che la persona bloccata le aveva appena rubato l’incasso della giornata mentre lei era intenta a servire una cliente.