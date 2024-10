Ha preso di mira i turisti, li individuava e sceglieva in piazza Matteotti a Cagliari e poi li derubava delle valigie durante il tragitto a bordo dei pullman dell'Arst verso Sarroch. Arrestato per furto Andrea Mallus, di 35 anni.

L'uomo è stato rimesso in libertà in attesa del processo ma ha l'obbligo di presentarsi in caserma ogni giorno. L'arresto è scattato ieri sera a seguito delle indagini portate avanti dai carabinieri di Sarroch dopo alcune denunce di furto di valige o trolley, presentate nei giorni scorsi.

I militari hanno subito capito che si trattava sempre della stessa persona. Ieri gli investigatori hanno sorpreso Mallus mentre rubava un trolley a un viaggiatore che si trovava sul bus Arst diretto a Sarroch. Nell'abitazione dell'arrestato sono state trovate alcune delle valigie rubate nei giorni scorsi.

Dalle successive indagini è emerso che il 35enne, approfittando del fatto di doversi recare a Cagliari in alcune strutture sanitarie, mentre attendeva in piazza Matteotti il pullman per tornare a casa sceglieva le vittime, soprattutto turisti o studenti, e quando il mezzo si fermava lungo il tragitto, rubava loro le valigie e si allontanava mischiandosi agli altri viaggiatori scesi dal mezzo.