I carabinieri della Compagnia di Alghero hanno arrestato M.W., 30enne algherese e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è accusato di aver aggredito un 63enne per rubargli l'auto la scorsa notte.

L’arrestato, che dopo l'aggressione si era allontanato in tutta fretta, è stato intercettato dai militari in un bar del centro cittadino.

I carabinieri, dopo aver soccorso la vittima, ricoverata poi in prognosi riservata per trauma cranico-facciale, si sono messi subito sulle tracce del violento aggressore individuandolo dopo pochi minuti ancora a bordo del veicolo. L'accusa per lui è di rapina e lesioni aggravate.

Processato per direttissima questa mattinata presso il Tribunale di Sassari, è stato convalidato per lui l’arresto ed è stato trasportato presso la locale Casa Circondariale.