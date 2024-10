È stata subito recuperata dai poliziotti delle Volanti, coordinati dal dottor Massimo Imbimbo, la statua di San Giuseppe con il bambinello che ieri era stata rubata da un istituto religioso di via Sonnino. Il ladro, personaggio noto agli agenti, è stato individuato dai poliziotti anche grazie alle telecamere di video sorveglianza interna, che hanno ripreso le fasi del furto.

Il 39enne cagliaritano, oltre ad essere stato denunciato per furto aggravato, avendo tentato di divincolarsi con forza dagli agenti durante il controllo, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria anche per resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere sanzionato anche per l’infrazione delle disposizioni ministeriali per il contenimento della diffusione del Coronavirus.