Ha rubato la carrozzina elettrica ad un disabile, poi è scappato ed è stato fermato dalla polizia, dopo un movimentato inseguimento da parte dei parenti della vittima. L'episodio è accaduto ieri sera ad Oristano, in via Carpaccio, vicino ai giardini pubblici.

Un rumeno 47enne, S.P. si è impossessato della carrozzina di un 14enne. Il padre e lo zio del ragazzino lo hanno inseguito e poi hanno fornito indicazioni alla polizia sul luogo dove si era rifugiato l'uomo. Il rumeno dopo avere tentato in vano di nascondersi, vistosi braccato, si è consegnato ai Poliziotti che lo hanno portato in Questura per gli accertamenti del caso.

Il rumeno si è giustificato dicendo agli agenti di aver visto davanti ad un portone la carrozzina che pensava fosse abbandonata. Linea difensiva che dovrà ora sostenere davanti al Giudice del Tribunale di Oristano, dove comparirà per rispondere dell'accusa di furto aggravato.