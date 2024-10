I carabinieri della stazione di Budoni, guidati dal maresciallo Lombardi, hanno denunciato un 31 enne ritenuto responsabile di un furto in una casa di vacanza.

Qualche giorno fa dall’abitazione era stato portato via un tavolo ed un frigo. L’immediato sopralluogo effettuato dai militari ha consentito di trovare, proprio all’interno dell’appartamento, una tessera sanitaria con i dati del 31 enne, già ben noto alle forze dell’ordine.

Per il ladro “sfortunato” è partita la denuncia, con l’accusa di furto in abitazione aggravato.

Continua così il lavoro dei carabinieri della compagnia di Siniscola che stanno concentrando gli sforzi per cercare di prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, in particolare i furti in abitazione.