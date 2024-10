Un pregiudicato, Carlo Lucci, 55enne residente a Cagliari è stato arrestato ieri dall polizia per rapina impropria.

Nel pomeriggio la Centrale Operativa ha inviato gli agenti della Squadra Volante in via Jenner presso un supermercato dove, tramite chiamata al 113, era stato richiesto l’intervento per una rapina.

Il direttore del market ha detto di essere stato spintonato e picchiato da un cliente che, dopo aver sottratto (occultandola) della merce, la portava fuori dall’esercizio commerciale senza pagarla.

L’equipaggio della Squadra Volante ha notanto l' uomo che corrispondeva perfettamente alle caratteristiche indicate.

L’uomo, accortosi della Volante, ha iniziato a correre, disfandosi lungo il percorso, di due involucri contenenti della carne, ma è stato subito raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti effettuati dagli Agenti è emerso che l’uomo, dopo aver riposto alcuni prodotti all’interno del cestello della spesa, si era avvicinato a uno scaffale ed aveva prelevato alcuni adesivi per dentiere e della carne, occultandoli nelle tasche dei pantaloni e della giacca. Dopo aver pagato quanto contenuto nel cestello, era stato fermato dal direttore del market che, nel tentativo di trattenerlo, era stato spinto e colpito in varie parti del corpo ed al volto dallo stesso ladro.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo.