Si è impossessata del portafoglio di un’anziana, ha preso il bancomat e il numero del pin scritto all’interno ed è andata a prelevare, oltre 600 euro. In più si è recata in un distributore di benzina e ha rifornito di carburante la propria auto.

E’ quanto riferito dai militari del Comando Provinciale di Nuoro e accaduto nella frazione Santa Lucia del Comune di Siniscola. Ma per una donna 50enne originaria di un centro della Baronia non è andata bene fino in fondo. Infatti, i Carabinieri del Comando Stazione di Santa Lucia hanno avviato le indagini e sono riusciti a identificare la donna, già pregiudicata. La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Nuoro per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito.

Continua in modo costante dunque il lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola, impegnati nella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.