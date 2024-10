E’ entrato in chiesa, si è avvicinato all’altare e si è impossessato dei cestini delle offerte per poi allontanarsi con gran rapidità.

E’ successo ieri mattina, intorno alle 12:00, nella chiesa parrocchiale della Madonna del Carmine di Viale Trieste.

Durante la fuga, l’uomo, un 40enne cagliaritano pluripregiudicato, Antonio Scano, ha anche spinto un’anziana facendola cadere a terra.

Il ladro, che in via Tavolara ha abbandonato i cestini, è stato bloccato e arresto per furto aggravato dalla polizia in Piazza del Carmine.