Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Mobile, a conclusione di un'attività investigativa ha denunciato una donna accusata del furto in appartamento di alcuni gioielli in oro.

Gli investigatori non si sono trovati di fronte ai soliti topi di appartamento. Infatti, l’autrice del reato sarebbe una sassarese di circa cinquanta anni, nonché amica della parte offesa.

L’indagata, approfittando appunto del loro rapporto di amicizia, quindi della conseguente fiducia della vittima, trovandosi nel suo appartamento per una visita, si sarebbe impossessata di alcuni oggetti in oro che subito dopo, ha svenduto in un vicino “Comproro”, ricavandone la somma di circa quattrocento euro in contanti.

Gli accertamenti effettuati dagli investigatori, subito dopo l’acquisizione della denuncia, hanno permesso di recuperare e sequestrare la refurtiva, ancora presente presso l’esercizio commerciale.

I preziosi, una volta recuperati, sono stati quindi restituiti alla prophetaria che ha manifestato il suo apprezzamento per l’attività svolta, non tanto per il valore economico dei gioielli, ma per l’importante valore affettivo che questi rappresentavano per lei.