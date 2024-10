Un pregiudicato 35enne di Lanusei è stato denunciato dai carabinieri perché accusato di furto continuato.

Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo nel pomeriggio di ieri ha rovistato all’interno di alcuni zaini appartenenti a quattro giovani e ha rubato loro tre cellulari e 85 euro. Il furto è avvenuto agli scogli rossi di Arbatax.

Anche il 14 giugno scorso il 35enne, in via Tirso a Tortolì, si era reso responsabile di un altro furto: ha prima spaccato il vetro di un’auto, una Reault Espace, e poi portato via documenti ed effetti personali custodi all’interno della vettura.