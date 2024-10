Un 39enne cagliaritano è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Villanova per calunnia, ricettazione, riciclaggio e indebito utilizzo di carte di credito.

L’uomo è entrato a casa dei genitori della ex, ha rubato gioielli e i codici della carta di credito. Si è poi recato in alcuni compro oro e ha venduto i preziosi rubati e quelli acquistati su internet con la carta di credito degli ex suoceri.

Inoltre, il 39enne ha incolpato del furto la sua vecchia compagna, ma i militari hanno inchiodato l’uomo, trovato le prove dell'uso illecito delle carte di credito e recuperato tutti i preziosi rubati.