Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri hanno denunciato a Tertenia un 33enne, D.D. le sue iniziali, per i reati di furto e furto in abitazione.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, si è introdotto prima all’interno di un’edicola in via Roma, rubando accendini, dvd, scatole di penna ecc, e successivamente in un’abitazione sovrastante rubando denaro e gioielli a un’anziana signora per un valore complessivo di 2mila 500euro.

Grazie all’intervento dei carabinieri, che hanno condotto delle scrupolosamente indagini, si è riusciti a risalire al responsabile dei furti.

L’uomo, che a seguito di perquisizione è stato trovato con il bottino rubato, è stato denunciato, mentre la refurtiva riconsegnata ai legittimi proprietari.