I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato per il reato di furto aggravato un pregiudicato cagliaritano 34enne che, intorno alle 10 di ieri mattina, si introduceva in via Is Mirrionis, all’interno di uno spogliatoio ad uso esclusivo del personale del reparto di ginecologia dell’ospedale civile Santissima Trinità.

Dopo aver rotto due armadietti metallici, il ladro solitario si è impossessato di due portafogli appartenenti a due medici in servizio nel nosocomio. I militari sono intervenuti, restituendo la refurtiva ai legittimi proprietari e sottoponevano il pregiudicato agli arresti traducendolo direttamente in tribunale per la celebrazione del rito direttissimo.