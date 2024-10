Gli Agenti della Squadra Volante di Polizia, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio ulteriormente intensificati, hanno arrestato Mario Loddo, 35enne cagliaritano, con l’accusa di furto.

Intorno alle ore 17 di ieri l’attenzione dei poliziotti è stata attirata dall’uomo che in viale Poetto attraversava un incrocio in sella a una bicicletta di piccole dimensioni trainandone contemporaneamente un’altra.

Loddo, alla vista dei poliziotti, si è liberato della bici che portava a traino fuggendo immediatamente. Uno degli Agenti è sceso dall’auto e ha bloccato immediatamente l’uomo.

Le biciclette erano state rubate dal cortile di un condominio di Via S’Arrulloni.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, Loddo è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo per direttissima.