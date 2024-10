Un giovane di Oristano, N.S., di anni 20, è stato denunciato per il reato di ricettazione.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, il giovane avrebbe rubato due anelli d’oro alla mamma della fidanza in un pomeriggio di settembre. Furto che sarebbe stato commesso quando la donna era impegnata nel riposino pomeridiano. La stessa sera, la donna non ha più trovato gli anelli dove era solita riporli e ne ha denunciato il furto.

A seguito di accertamenti effettuati, gli uomini della locale Squadra Mobile avrebbero scoperto che il 20enne aveva versato i due anelli in oro giallo di 18K presso il “compro oro e argento” di via Ricovero, riconosciuti come suoi dalla legittima proprietaria, dopo aver visionato delle riproduzioni fotografiche. Il giovane è stato dunque deferito all’Autorità Giudiziaria.