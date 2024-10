Dopo le formalità di rito, il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bancali a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nel fine settimana, gli agenti della Polizia Stradale di Sassari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Sassari, ha arrestato un noto pregiudicato sassarese di 25 anni, per una serie di reati contro il patrimonio.

Il provvedimento scaturisce da numerosi furti perpetrati negli ultimi mesi, tra i quali uno ai danni dell’autovettura di un noto avvocato sassarese, dalla quale erano stati asportati abiti, denaro e altro materiale per un valore di oltre 1.500 euro. Le indagini effettuate dagli uomini della Polizia Stradale in collaborazione con la locale Polizia Scientifica, hanno permesso di identificare quale autore del furto il 25enne.