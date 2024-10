Stamattina a Calasetta, al termine di un'accurata indagine, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per furto aggravato una 45enne del luogo.

Come ricostruito dai militari, la donna avrebbe approfittato di un momento di distrazione di una settantenne che, dopo aver prelevato 250 euro presso uno sportello bancomat del Banco di Sardegna, aveva recuperato soltanto la carta magnetica senza prelevare il denaro rimasto nello sportello. L'utente successiva si era resa conto della défaillance dell'anziana, ma invece che venirle in supporto aveva atteso che questa si allontanasse per recuperare quanto lasciato sul posto ed impossessarsene.

Le telecamere di sorveglianza della banca ne hanno però immortalato la fisionomia così da consentire ai Carabinieri identificarla. Trattandosi di un’incensurata non abituata a tali situazioni non aveva pensato al fatto che tutti gli sportelli bancomat sono sorvegliati da videocamere e che il furto sarebbe stato inevitabilmente ripreso. Così i carabinieri sarebbero riusciti a dare un nome a quel volto.