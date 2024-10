I Carabinieri della stazione di Assemini hanno arrestato in flagranza una donna di 65 anni per furto. La donna e’ stata fermata all’esterno del Superpan di Assemini dopo che aveva asportato cosmetici e beni alimentari. in particolare si e’ accertato unitamente alla vigilanza dell’esercizio commerciale che l’autrice del furto aveva anche privato i prodotti del dispositivo di anti taccheggio. L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata tradotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.