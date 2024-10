Ha rubato il cellulare a un uomo e poi gli ha chiesto 50 euro per riaverlo. La polizia ha arrestato ieri mattina un 61enne di Isili per il reato di furto ed estorsione.

Si tratta di Gian Carlo Serra, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e contro la persona accusato

In particolare, padre e figlia si sono recati in Questura per denunciare il fatto avvenuto in Piazza Matteotti a Cagliari.

La figlia ha raccontato ai poliziotti di aver concordato con il 61enne un appuntamento all’ingresso di un padiglione del “Policlinico di Monserrato”. All’incontro si sono presentati anche gli agenti intervenuti subito dopo la trattativa.

L’arrestato ha precedenti per due furti commessi a Roma nel 2005, per furto di un’auto a Isili nel 2013, per ingiuria, violenza o minaccia a Pubblico ufficiale e lesioni personali, danneggiamento e violazione di domicilio.