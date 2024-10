Nella giornata di ieri, gli agenti della Sezione Volanti della Questura ha denunciato una 35enne di cittadinanza straniera per furto aggravato in un negozio di abbigliamento.

Nello specifico, i poliziotti sono intervenuti nel pomeriggio nel quartiere di Luna e Sole, presso un negozio di un centro commerciale cittadino, dove poco prima, il personale dipendente dell’esercizio aveva bloccato una donna che dopo aver scelto i capi di abbigliamento ed averli portati all’interno del camerino prova, ha rimosso le etichette anti taccheggio dagli abiti. La donna, trovata in possesso di tre pantaloni e una maglia, per un valore complessivo di circa 80 euro, dopo le verifiche del caso, è stata denunciata all’Autorità giudiziaria competente per furto aggravato.