Gli Agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 22cagliaritano, Martino Flavio Pani, pregiudicato, per il reato di rapina impropria.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, ieri intorno alle 14:45 un addetto alla vigilanza del negozio “Oviesse” di Via Dante ha chiesto l’intervento di una Volante in quanto aveva inseguito e bloccato un giovane che aveva commesso un furto all’interno del negozio. Il giovane ha anche tentato di darsi alla fuga: con una mossa violenta ha spinto il vigilante ed è scappato lanciando degli indumenti (risultati asportati poco prima) e contenuti in una busta, ma l’addetto alla sicurezza è riuscito nuovamente a fermato il 22enne.

Gli agenti giunti sul posto hanno accertato che Pani, dopo essersi introdotto nel negozio, aveva prelevato dagli scaffali un pantalone e due maglioni (trovati ancora con l’etichetta) dirigendosi verso i camerini per poi allontanarsi poco dopo e raggiungere l’uscita.

La perquisizione personale ha permesso di scoprire che il ragazzo, sotto l’abbigliamento personale indossato, aveva occultato due paia di pantaloni, tre maglioni e una felpa, tutti ancora etichettati. La merce asportata è del valore di 300 euro circa.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo previsto per la mattinata odierna.