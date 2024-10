Nella giornata di ieri, la polizia di Cagliari ha arrestato Terenz Mereu, 34enne residente a Sestu, per tentato furto aggravato.

Ad avvisare gli agenti è stata la titolare di un’attività commerciale in Via Dante, che a seguito di alcuni furti commessi dall’uomo qualche giorno prima, lo aveva notato aggirarsi nei pressi del suo negozio.

Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno permesso di riscontrare che il 34enne, poco prima, era entrato in un negozio di abbigliamento strappando i cartellini identificativi per poi gettarli a terra e darsi alla fuga.

L’uomo è stato fermato in via Baccaredda dagli agenti, tratto in arresto e accompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo previsto per oggi.