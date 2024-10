I Carabinieri della stazione di Sarroch, durante il servizio perlustrativo, hanno arrestato per furto aggravato in flagranza un soggetto residente a Pula, con precedenti di polizia, classe 1955. Infatti l’uomo, intorno alle ore 11, dopo essersi introdotto nel bar tabacchi del distributore Q8 a Sarroch, sulla SS.195 al km 16 + 175, si è impossessato di 80 gratta e vinci per poi superare la barriera casse e darsi alla fuga senza pagare il corrispettivo di circa 400 euro.

Poco dopo il fatto, raggiunto ed intercettato dai militari nelle vicinanze del bar, è stato trovato in possesso dei tagliandi sottratti poco prima, 10 dei quali vincenti, per un totale di vincita ammontante a 1200 euro circa e altri 40 non risultati vincenti, 30 ancora integri e non utilizzati dall’arrestato.

Nella circostanza il soggetto è stato accompagnato presso la stazione di Sarroch. Oggi la direttissima, termini a difesa per l’indagato e nessuna misura cautelare disposta dal giudice.