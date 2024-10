Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Cagliari hanno arrestato Michela Pisano, 39enne disoccupata, accusata di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna dopo essersi introdotta nel negozio “Limoni” in via Sonnino, avrebbe rubato profumi per un valore di 600 euro, per poi darsi alla fuga insieme ad altre due donne.

Tentativo sventrato grazie al tempestivo intervento di un maresciallo in libero servizio che avrebbe bloccato la 39enne per poi arrestarla.

Tutta la merce è stata restituita al negozio.